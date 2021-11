Episode hivernal : le Puy-de-Dôme placé en vigilance orange neige-verglas

Météo France a placé le Puy-de-Dôme en vigilance orange neige-verglas ce samedi 27 novembre au soir, en raison d'un "épisode neigeux suffisamment notable pour engendrer des difficultés de circulation et perturber certaines activités économiques".

Météo France note qu'en la nuit de samedi à dimanche, il a neigé "vers 300 m d'altitude". "Vers 2h, environ 20 cm sont tombés en 12h sur le Sancy, 10 à12 cm en Forez vers 700 m."

"Cumuls attendus d'ici lundi minuit de l'ordre de 10 à 20 cm au-dessus de 500m d'altitude sur l'ouest du Puy de Dôme et le nord-ouest du Cantal, jusqu'à 40 cm sur le Forez, toujours pour le département du Puy de Dôme. La Limagne, et notamment l'agglomération clermontoise, sont cependant à l'écart des cumuls les plus importants. L'épisode faiblit en soirée de dimanche, pour cesser en cours de nuit, avant de nouveau de faibles chutes de neige lundi matin."