Épisode neigeux : la préfecture de la Drôme appelle à la vigilance

L'épisode neigeux annoncé par Météo France est attendu dans la nuit de samedi à dimanche. Les précipitations seront faibles en plaine mais le Vercors pourrait être très touché avec 10 à 20 centimètres de neige attendus au dessus de 1000 mètres d'altitude. Les températures elles-aussi devraient chuter : -2 degrés à Miscon cette nuit et - 2 degrès à Chapelle en Vercors. La Préfecture de la Drôme recommande de limiter les déplacements lors de l'épisode neigeux de cette nuit. Il pourrait y avoir de nouvelles consignes en fonction de l'évolution de l'épisode météorologique. Si le déplacement en voiture était indispensable, la Préfecture de la Drôme appelle à l'extrême prudence et à se renseigner sur l'état des routes du département sur Inforoute. Les départements de la Drôme et l'Ardèche sont placés par Météo France en vigilance jaune pour la neige et le verglas à 18 heures ce samedi soir.

En France, 11 départements sont placés en vigilance orange pour la neige et le verglas à partir de ce samedi 20h, indique Météo France. Il s'agit de la Creuse, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Isère, les deux Savoies, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne.