Episode orageux : les Pyrénées-Atlantiques, département le plus foudroyé de France

Plus de 2600 impacts de foudre ont été comptabilisés sur le département des Pyrénées-Atlantiques lundi. C'est le département le plus foudroyé de France et la Nouvelle-Aquitaine est la région la plus touchée. Même si la commune où la foudre a le plus frappé se situe dans les Hautes-Pyrénées.

La foudre a frappé surtout l'est et le sud du Béarn (image d'illustration)

Pyrénées-Atlantiques, France

Les éclairs ont été très nombreux en fin de journée et dans la nuit de ce lundi 8 juillet en Béarn. Et pour cause : 2619 éclairs sont tombés sur tout le département des Pyrénées-Atlantiques. Soit près de la moitié des éclairs qui se sont abattus sur toute la France !

Du jamais vu, ou presque, depuis 30 ans

Ces chiffres sont fournis par Météorage, une entreprise privée dont l'actionnaire majoritaire est Météo France, et correspondent aux "éclairs nuage sol", c'est à dire aux éclairs qui ont touché la terre ferme.

Ce lundi a ainsi été la journée plus foudroyée depuis le début de l'année 2019, et c'est même la seconde journée la plus foudroyée du département depuis 30 ans.

Le département le plus foudroyé de France

Les Pyrénées-Atlantiques ont ainsi été le département le plus foudroyé de France, et la Nouvelle-Aquitaine la région la plus foudroyée, avec 3085 "éclairs nuage sol".

Les orages ont en fait démarré en Espagne, en Castille, mais sont devenus plus intenses en remontant sur les Pyrénées, avec des phénomènes localement dangereux. On a ainsi vu de la grêle vers Montaner, des champs de maïs dévastés du côté de Nousty ou Ousse, des arbres sur la route vers Assat. Plus de 600 foyers ont été privés d'électricité.

Le sud et l'est du 64 ont donc été particulièrement touchés, avec des impacts localement violents d’une intensité supérieure à 100 kA.

L'éclair le plus violent est tombé près de Mourenx, à l'ouest de Lagor, à 23h51. Il avait une intensité de 227 kA.

Les impacts de foudre ont été particulièrement violents à l'est du 64 - Meteorage

La commune la plus foudroyée est dans les Hautes-Pyrénées

La commune la plus foudroyée de France, où la densité d'éclairs par km² est la plus importante, est Lugagnan, au sud de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, même ci ce département a été trois fois moins touché que les Pyrénées-Atlantiques.

La deuxième commune est Herrère, dans le 64, entre Oloron et Ogeu. Et la troisième est Billère.

Un arbre déraciné par la force d'une mini tempête est tombé sur un champs de maïs à Assat © Radio France - Clémence Fulleda

Depuis le début de l’année, il y a eu 40 jours d’orage en Pyrénées Atlantiques (la moyenne par an étant à 77 jours).