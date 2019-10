Épisodes météos violents : myPredict, une application smartphone pour vous mettre en sécurité

My Predict est une application qui donne en temps réels des informations et des conseils en cas d'épisodes de fortes pluies

Etre averti quelques heures avant de l'arrivée d'un épisode méditerranéen ou cévenol sur sa commune, de fortes chutes de neige ou d'un orage particulièrement violent, cela peut permettre d'éviter des drames. Une évidence ? Oui, encore fallait-il mettre en place un outil performant pour créer ces alertes. Depuis 2014, l'entreprise Prédict Services propose une application pour smartphone baptisée "myPredict". Une nouvelle version encore plus performante de cette application vient de sortir cette semaine.

Etre alerté des risques sur sa commune et celle de ses proches

MyPredict avertit l'usager par notification directement sur son téléphone dès qu'il y a un risque sur sa commune.

La nouvelle version permet de sélectionner cinq localités différentes en plus de celle qui est automatiquement géolocalisée. Un nouveau service mis en place après les inondations mortelles dans l'Aude il y a tout juste un an. Tous les habitants n'ont pas forcément un usage quotidien du smartphone, notamment les personnes âgées. En entrant aussi la commune où vit votre maman ou vos enfants, vous serez alerté d'un risque les concernant et pourrez prendre les mesures adéquates.

Des conseils avisés en fonction du risque y compris à l'étranger

Pour s'informer plus en détails sur les risques en cours, l'application permet également de visualiser sur une carte la situation en temps réel avec une animation des précipitations en cours et des pictogrammes qui permettent de visualiser les risques.

Autre nouveauté de l'application myPredict, elle alerte sur les risques en France mais aussi dans le monde entier. Ainsi, si vous partez en voyage dans une zone à risque (typhon, tornade, tsunami) vous serez également avertis.

L'application propose aussi les bons conseils gradués en fonction de chaque phénomène. Car face au risque, le citoyen doit être acteur de sa propre mise en sécurité ainsi que celle de ses proches. Enfin l'application permet également de partager des observations qui une fois validées par l'équipe d'experts contribuent à l'appréciation de la situation à l'aide de photos commentées.

Prédict Services est une filiale de Météo France créée en 2006 qui accompagne les collectivités, les entreprises, les assureurs et les particuliers en cas d'inondations, d'orages violents, de fortes chutes de neige, de tempêtes et de températures extrêmes.