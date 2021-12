Equipements spéciaux obligatoires ce week-end pour Alti Aigoual, le Mas de la Barque et l'Espérou

La neige est bel et bien là, dans le Gard comme en Lozère. Et ça vous démange certainement d'aller la voir, et en profiter pleinement, au Mas de la Barque, à L'Espérou, ou à la station d'Alti Aigoual (Prat Peyrot). Mais attention, prudence : n'oubliez pas que, pour circuler et y accéder, les équipements spéciaux sont obligatoires. Si vous n'avez pas de pneus neige, pensez bien à glisser vos chaînes dans le coffre !

