Éruption d'un volcan aux Canaries : un nuage de cendres volcaniques et de dioxyde de soufre touche la France

Plus de 400 bâtiments ont été détruits par la lave et des milliers de personnes ont été évacuées depuis l'entrée en éruption du volcan Cumbre Vieja sur l'île espagnole de La Palma, aux Canaries, dimanche 19 septembre. Cet éruption a dégagé un nuage de cendres et de dioxyde de soufre qui traverse une bonne partie de la France ce samedi 25 septembre d'après les images de Copernicus, le service européen de surveillance de l’atmosphère.

Selon le site spécialisé, Météo Suivi Alsace, ce nuage chargé de cendres volcaniques et de dioxyde de soufre recouvrait la moitié sud de la France ce samedi matin et devait finir par gagner les régions les plus au nord d'ici ce soir. "Les concentrations les plus importantes de ces particules de SO2 voyageront à moyenne altitude essentiellement, avec un pic en Alsace en fin d'après-midi / ce soir. En surface, les concentrations évolueront que très peu et resteront faibles. Ce nuage ne présentera donc aucun danger pour l'Homme" assure l'organisme.

Météo Suivi Alsace, explique que "ce nuage chargé en dioxyde de soufre n'a rien d'inédit, puisque le SO2 est un gaz expulsé dans l'atmosphère par les éruptions volcaniques (un gaz qui ensuite au gré des vents en altitude peut voyager plusieurs centaines, voire milliers de km ...). On assiste ici, à quelque chose de complètement naturel".

Selon Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue et professeur à l’université Paris-Saclay, interrogé sur Franceinfo, l'éruption volcanique du volcan Cumbre Vieja provoque localement des émissions de dioxyde de soufre "on parle de 12.000 tonnes par jour, ce qui est beaucoup. Donc localement, c'est très toxique pour l'écosystème. Bien sûr ce nuage est repris par le vent qui l'éparpille tout autour (...) mais en faisant ça il se dilue, il monte en altitude donc ce ne sont pas les niveaux, les mêmes genres de problèmes. Les météorologistes pensent que pour la France cela ne seront pas des problèmes importants".

Faut-il prendre des précautions ?

Selon Météo Suivi Alsace, des pluies "acides" éparses sont possibles jusqu'à dimanche en début de journée, "elles ne présenteront toutefois là encore aucun danger, ni pour l'Homme, ni pour les animaux, ni pour la végétation pour deux raisons : la brièveté du phénomène et les concentrations de SO2 qui auront à ce moment-là drastiquement diminués en altitude, tout en étant initialement déjà bien diluées dans l'atmosphère suite à l'importante distance déjà parcourue par ces particules".

Mais par précaution, le site invite les personnes sensibles aux épisodes de pollutions à ne pas pratiquer d'activités sportives sous la pluie, surtout ce samedi soir et ce dimanche. "Des réactions ne seront à exclure : irritation de la gorge, des yeux, de la peau ; de la toux, des maux de tête, etc." prévient Météo Suivi Alsace.