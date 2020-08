Essonne : un orage violent provoque dégâts et inondations

Des orages éclatent sur la région parisienne ce mardi soir. De quoi rafraîchir le thermomètre après cinq jours de canicule, mais localement, ces épisodes sont violents et provoquent des dégâts et inondations. C'est le cas surtout en Essonne.

Beaucoup les espéraient après des jours de canicule et de nuits tropicales : les orages arrivent sur la région parisienne ce mardi après-midi. Ils peuvent être localement très violents. C'est le cas en Essonne notamment, où la gendarmerie et la police nationale signalent plusieurs incidents.

A Limours d'abord, un feu tricolore est tombé sur la chaussée. Il ne faut surtout pas s'en approcher. Les agents du conseil départemental se rendent sur place, tweete la gendarmerie de l'Essonne et une déviation est mise en place. A Bruyères-le-Chatel, des câbles électriques ont également cédé et sont au sol. Enedis est en route. A Fontenay-les-Briis, c'est un arbre qui menace de tomber sur la départementale 3, il est conseillé d'éviter le secteur.

A une vingtaine de kilomètres, à Longjumeau, le centre-ville est partiellement inondé annonce la ville sur son compte Twitter. La mairie et les rues principales du centre sont fermées. Les centres-villes de Villejust et Dourdan sont en partie inondés aussi, tweete encore la gendarmerie. A 18h, la mairie de Longjumeau se voulait rassurante : "La situation se calme au fur et à mesure, certains axes principaux réouverts. Nos équipes restent et sont sur place", expliquait-elle dans un nouveau tweet.

Conséquence aussi : le trafic du RER B est perturbé. A cause d'un arbre tombé sur la caténaire à Fontaine-Michalon, le trafic est interrompu entre Antony et Massy Palaiseau en direction du Sud. Reprise estimée à 17h45 par la RATP.