"On est pris pour cible" : ces météorologues de l'Yonne visés par des climato-sceptiques

Ils ont dû taper du poing sur la table virtuelle : mardi 9 août, les administrateurs de la page Facebook de prévision icaunaise "Météo89", se fendent d'un message d'avertissement. "Nous voyons de plus en plus souvent sur cette page des propos complotistes ou déplacés, en particulier en réaction à nos posts évoquant les fortes chaleurs", écrivent-ils à leurs 37.000 abonnés.

"Depuis le début des vagues de chaleur de l'été, nous et d'autre météorologues sommes pris pour cible de façon surprenante", dénonce Clément Méironne, un des animateurs de la page. "Il s'agit soit de messages de personnes supportant très bien la chaleur et qui s'en réjouissent, soit tout simplement de complotistes qui nous accusent de propager la peur".

"Tout peut être sujet à contestation"

"Certains internautes nous font remarquer que c'est l'été, et que c'est normal d'avoir 40 degrés à Auxerre. En regardant les données, on se rend bien compte que c'est faux", ajoute Clément Méironne, qui regrette la difficulté de parler du changement climatique. "On se base uniquement sur des faits, des relevés de température dans des stations précises de l'Yonne", se défend le prévisionniste. "Et pourtant, ça ne rentre pas dans la tête de tout le monde. Certains vont contester jusqu'à la localisation de la station météo, qui entraînerait une hausse des températures, ou la colorisation de nos cartes, qui tireraient trop sur le rouge par exemple".

"Tout peut être sujet à contestation, et ça peut être compliqué", ajoute Clément Méironne, qui ne voit pas vraiment d'explication à ce phénomène. Ces réactions ne le découragent pas de continuer ses prévisions et son travail de sensibilisation, mais lui et son collègue tiennent à rappeler que "ce genre de message n'est pas acceptable sur une page de météo, alors qu'on sait que le changement climatique est une réalité qu'on voit de plus en plus".