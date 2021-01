Et la neige s’est installée dans les vallées sinistrées ...

La neige et le froid inquiètent le maire de Tende. Quatre mois après les ravages de la tempête Alex, les canalisations provisoires d’eau potable risquent de geler et les pistes d’accès sont impraticables. Les habitants se sentent plus que jamais isolés.

La dureté de l’hiver est sans doute plus dure à supporter dans cette vallée «oubliée au bout du bout de la France » se désole Pierre Vassalo.

Avant de raccrocher au téléphone, le maire de la commune la plus abîmée par la tempête Alex qui a frappé les Alpes Maritimes en octobre 2020 confie à France Bleu Azur : « Je viens juste de recevoir dans mon bureau deux habitants qui voudraient savoir ce qu’ils doivent faire. Ils ne peuvent plus retourner dans leur maison endommagée mais ils n’ont aucune nouvelle des experts... pour savoir ce qu’elle deviendra, si elle sera ou non détruite ? Ils sont relogés mais ils n’en peuvent plus. Ils craquent. »

Il resterait à peine selon lui 1500 habitants dans la commune qui a été privée de routes d’accès, de train, d’eau et d’électricité durant plusieurs semaines. Plusieurs centaines d’habitants seraient partis.

Et depuis plusieurs jours donc il neige. Quarante centimètres de poudre blanche sont tombés et cela fait patiner les voitures sur les pistes de fortune aménagées pour remplacer les dizaines de kilomètres de ponts et de routes arrachés par la tempête. Ce n’était pas arrivé à ce point depuis plusieurs années.

Et le couvre feu à 18H

Tout devient à nouveau compliqué avec la neige et les pistes glissantes pour nous déplacer vers la côte continue Pierre Vassalo. Et comme sur le reste de la Côte d’Azur « nous avons le couvre-feu à 18H, les gens ne sortent plus! »

Le maire sait bien que les projecteurs médiatiques se sont éteints pour le moment. Alors, il continue inlassablement « à appeler tous les jours la préfecture des Alpes-Maritimes ». Cette fois pour expliquer qu’il est très inquiet du froid qui persiste et qui «pourrait faire geler les canalisations d’alimentation en eau potable posée sur le bord de la route. On risque d’être à nouveau privé d’eau potable. »

Tende janvier 2029 - Mairie de Tende