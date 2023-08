Eté 2003 : il y a vingt ans, la pire canicule en Drôme et en Ardèche

L'été 2003 en Drome Ardèche a surtout été le plus chaud jamais enregistré depuis 1949.

Vous avez chaud ? Rappelez-vous 2003. Les températures très élevées avaient démarré dès le début du mois de juin à l'époque et les vagues de chaleurs s'étaient succédées durant trois mois. L'été 2003 en Drome et en Ardèche reste le plus chaud jamais enregistré depuis 1949.

ⓘ Publicité

De lourdes conséquences à l'époque

Des champs de lavande grillés à Réauville, des raisins qui ne murissent pas à Tain-l'Hermitage, pas de truffe dans les sols du Tricastin faute d'humidité, les conséquences des fortes chaleurs ont été multiples. À Alba-la-Romaine les vendanges démarrent même avec deux semaines d'avance. Cette année-là même les aiguillages de la ligne TGV Paris Lyon ne supportent pas la chaleur. Des trains doivent même être arrêtés toute une après-midi au mois de juin.

En France ce qui reste surtout dans les mémoires ce sont ces 15.000 à 20.000 décès suite à la canicule de début août. À Valence, il y a eu deux fois plus de morts au cours de la première quinzaine d'août par rapport à la même époque en 2002, 37 décès en 2002, 62 décès en 2003. Les chambres funéraires étaient complètes.

Des records de température jamais égalés

Dès le début du mois de juin, les températures étaient particulièrement élevées, 38 degrés à Albon le 22 juin 2003, 34 à La-Chapelle-en-Vercors. "C'est sur l'intégralité de la période estivale que 2003 a été exceptionnelle, vagues de chaleur, canicule, tout ça mis bout à bout, fait qu'encore aujourd'hui, l'été 2003 reste le plus chaud jamais enregistré jusqu'ici depuis 1949" analyse Eddy Rousseau prévisionniste à Météo France à Lyon.

S'il fait chaud à Aubenas ces derniers jours, il faut se souvenir qu'en 2003 il avait été relevé 42 degrés le 10 août 2003 dans la ville du Sud-Ardèche. À Montélimar le 13 août 2003 il a été relevé 41,1°C degrés et 40,8°C degrés le 12 août 2003.

À Saint-Péray, la petite entreprise Glaçons Services qui vend de la glace pillée double ses ventes en un été à l'époque. Une année historique pour le nouveau patron Gilles Lucas : "c'est même la première chose qu'on m'ait dite en arrivant dans cette entreprise. à l'époque on avait vendu 50000 kilos de glaces pillées". L'été 2022 est le deuxième été le plus chaud après celui de 2003.