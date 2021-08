Été 2021 en Normandie : un bilan météo maussade, mais pas inédit

Nuages, pluie, températures plus fraîches que d'habitude... Les Normands ont tous l'impression d'avoir passé un été "pourri". Pourtant, ce n'est pas si terrible selon Météo France. Cet été 2021 est même légèrement plus chaud que la normale. Les précipitations sont en revanche plus importantes.

Que celui ou celle qui a réussi à bronzer cet été en Normandie se dénonce ! Car il faut le dire, les Normands ont l'impression d'être en automne ces deux derniers mois, tellement il est impossible d'avoir une journée entière de soleil.

"Je préfère ne pas y penser, ça me déprime. Normalement, le soleil permet de recharger les batteries, là on a que de la pluie, du temps gris. On ne peut rien faire. La rentrée va être compliquée", confie Sarah dans les rues de Rouen.

Un été plus chaud que la normale

Pourtant, selon Météo France, cet été est loin d'être le pire en Normandie. L'année 2021 arrive en 8e position des étés les plus pluvieux depuis 1958 en Seine-Maritime et en 12e position dans l'Eure.

"Au niveau des précipitations, les chiffres confortent le ressenti. Il a plu environ 1 jour sur 3 cet été. On a eu en moyenne sur la Normandie 120 mm de pluie contre 60 habituellement", explique Kévin Hugot, prévisionniste à la direction Nord/Ouest de Météo France.

En revanche, il a fait plus chaud que la normale. Dans l'Eure, il a fait 18,7° en moyenne cet été (la normale est de 17,5°) et en Seine-Maritime il a fait 17,5° (la normale est de 16,9°). "Et le taux d'ensoleillement se rapproche des normales de saison. En fait, on a eu un été maussade, mais pas inédit", conclut Kévin Hugot.