Eté 2022 : des records de températures battus en Bretagne selon Météo France

On a eu très chaud cet été en France et, n'en déplaise aux mauvaises langues, en Bretagne aussi. C'est ce que confirme ce mardi Météo France, et notamment l'un de ses responsables des services climatiques, Franck Baraer, invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : On a connu un été très chaud, le plus chaud donc après celui enregistré en 2003. Et cela concerne aussi la Bretagne.

Franck Baraer : Oui, on n'a pas encore les chiffres précis puisque le mois n'est pas terminé. Mais globalement, on peut dire que l'été 2022 restera dans les mémoires comme 1976 et 2003 qui étaient les deux été très chauds précédent dans l'histoire récente. Donc à l'été 2002, marqué par la chaleur et la sécheresse, comme tout le monde a pu le constater avec plusieurs épisodes de canicule qui ont touché la Bretagne et une grande partie de la France.

FBA : Il y a eu notamment le week-end du 18 juillet avec des records battus en Bretagne.

Franck Baraer : Oui, c'était vraiment un jour très particulier puisque on a atteint 40 degrés en bord de Manche, notamment à Lannion. On a atteint 41 degrés à Arzal et puis 40 degrés à Rennes, les 40 degrés avaient déjà été atteints à Rennes en 2009. Donc c'est vraiment un jour très, très particulier puisque là, on a battu les records de plusieurs degrés sur la côte nord de la Bretagne en ce début juillet, à la faveur d'un vent de sud ouest qui a ramené de l'air très très chaud sur notre région.

FBA : Autre record, la durée d'ensoleillement aussi.

Franck Baraer : Oui, il n'a pas plu cet été mais cela dépend des étés. On se rappelle que l'année dernière, l'été avait été très très arrosé. Donc voilà le paradoxe, c'est que cette année, l'été a été très sec. On a déjà connu des sécheresses par le passé. Celle de 2002 et est très remarquable, mais très comparable à celle de 1976 et celle de 2003. Donc voilà, ça arrive de temps en temps que dans notre région, des étés très sec, mais on a aussi des étés parfois très arrosés et peut être que ça arrivera l'année prochaine.

FBA : Cette absence de pluie qui a des conséquences pour les agriculteurs. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose pour cet automne et cet hiver en Bretagne? Ou une saison ne fait pas l'autre finalement?

Franck Baraer : Malheureusement, il n'y a pas de lien direct entre le temps qu'il fait pendant l'été et le temps qu'il fait pendant l'automne. Donc, on a des prévisions pour les mois à venir, mais qui ne sont que des tendances pas très fiables. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer ces prochaines semaines. Il y a plusieurs scénarios. Soit on a un temps pluvieux qui s'installe durablement pour la semaine prochaine et la fin de cette semaine. Il y a des pluies significatives qui vont se produire, donc ça, c'est une bonne chose pour commencer à contrecarrer les effets de la sécheresse. Après, qu'est ce qui va se passer fin septembre, en octobre, novembre? Ça, personne ne le sait.

FBA : On a entendu dire qu'on avait connu l'été le plus froid de ces prochaines années. Qu'est ce que vous pouvez nous en dire?

Franck Baraer : Cela fait référence au changement climatique. C'est quelque chose qu'on observe depuis plusieurs décennies, en Bretagne comme en France, comme ailleurs dans le monde. Mais c'est un processus de long terme, donc un été, c'est un processus de court terme. Donc c'est plus un enchaînement de situations météo qui ont fait qu'on a eu un été très particulier cette année. On s'inscrit dans un réchauffement à long terme, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les étés futurs seront chauds et secs, comme celui de 2022. On aura encore des étés frais et arrosés en Bretagne. On aura des étés chauds plus fréquents que par le passé. Mais il faut vraiment raisonner sur le long terme, c'est à dire sur une moyenne sur 20 ou 30 ans.

FBA : Justement les projections climatiques annonçaient la météo de Bordeaux en Bretagne pour 2030. Finalement, c'est ce qu'on a eu déjà cet été 2022, non?

Franck Baraer : Oui, si on prend l'exemple de Rennes, on a une moyenne des températures après 12 h qui est de l'ordre de 28 degrés cette année. Et c'est à peu près la normale à Bordeaux. Donc, voilà ces anomalies, on les a eu cette année. Mais encore une fois, on n'en aura pas tous les ans dans les 30 prochaines années mais seulement plus souvent que par le passé.

FBA : Quelles conséquences tout de même pour nos vies, nos habitudes?

Franck Baraer : Pour nos vies, la première conséquence actuellement, c'est le manque d'eau. L'eau est devenue un bien précieux. Donc il faut continuer à être vigilant, à ne pas gaspiller l'eau dans les prochaines semaines puisque tant que les pluies d'automne ne seront pas revenues en force, on garde une fragilité dans la ressource en eau. Il faut également investir dans l'isolation des bâtiments, puisque ceux qui ont des maisons ou des appartements mal isolés ont dû souffrir de la chaleur cet été. Donc, comme cette chaleur est amenée à se répéter dans les années à venir, on voit que c'est quand même plus agréable d'habiter dans une habitation qui est bien isolée. L'idée, c'est la sobriété énergétique. Si chacun fait un petit effort, on peut y arriver collectivement.