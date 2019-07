Eurockéennes de Belfort : risque d'orages sur la presqu'île du Malsaucy ce week-end

Belfort, France

Les festivaliers des Eurockéennes seront-ils arrosés ce week-end ? D'après les dernières prévisions de Météo France publiées ce vendredi à 16h, il y a bien un risque d'orages pour samedi et dimanche, le risque étant plus marqué pour la soirée de samedi. Le temps restera instable dimanche. Voici les prévisions détaillées.

Vendredi 5 juillet : temps ensoleillé et nuit étoilée

Après une après-midi où le soleil est largement présent, la soirée et la nuit de vendredi à samedi se déroulent sous un ciel clair. Ce n'est qu'en fin de nuit que quelques nuages viennent prendre un peu de place dans le ciel. Vent variable, faible. Températures maximales l'après-midi : de 29 à 31 degrés. Températures minimales : entre 16 et 19 degrés.

Samedi 6 juillet : risques d'orages et d'averses de grêle

Samedi le temps est instable avec des averses, éparses le matin, plus fortes et plus fréquentes l'après-midi. Elles deviennent le plus souvent orageuses, et des chutes de grêle sont possibles. C'est en soirée, que les orages sont les plus virulents, car les averses s'accompagnent de grêle, avec des rafales pouvant atteindre 85 km/h. Le risque d'orages est présent toute la nuit. Températures maximales entre 30 et 32 degrés. Températures minimales pour la nuit suivante : de 14 à 17 degrés.

Dimanche 7 juillet : risque d'orages toujours présent

De rares averses tombent au lever du jour. À partir du milieu de matinée, jusqu'en fin de journée, des orages sont à craindre. Pour la nuit, le temps est variable avec des averses. En seconde partie de nuit, les nuages deviennent moins nombreux. Il est prévu jusqu'à 5 millimètres de pluie. L'après-midi, vent d'Ouest, localement modéré. Températures maximales comprises entre 23 et 25 degrés. Températures minimales : entre 12 et 14 degrés.

En début de semaine, la Chaîne Météo annonçait déjà un risque d'orages sur les deux derniers jours du festival. Pour voir le bulletin météo en vidéo, cliquez sur ce lien.

