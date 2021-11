Face à la montée des eaux, la ville de Lacanau relocalise ses postes de secours à l'intérieur des terres

Confrontée à l'avancée de l'océan, la station balnéaire du Médoc construit des digues en attendant de devoir peut-être, à l'horizon 2050, relocaliser certaines habitations et commerces.

Alors que la COP26 touche bientôt à sa fin à Glasgow, la perspective d'une montée du niveau de la mer est désormais une certitude scientifique. Cette conséquence du réchauffement climatique est même déjà une réalité pour de nombreuses communes du littoral aquitain.

"Nous sommes déjà sur le sujet"

A Lacanau, la municipalité travaille déjà sur le sujet depuis de nombreuses années. "Avec le Groupe d'intérêt local (GIP) Littoral et la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons déjà bâti des scénarios de relocalisation mais aussi de protection", explique Laurent Peyrondet.

Après les tempêtes de 2014 qui avaient fragilisé le système de digues, "on a reconstruit une protection parallèle à la côte". La municipalité compte également sur les épis bâtis dans les années 80, des murs de roche destinés à ralentir l'érosion du trait de côte.

"Aujourd'hui, on sait que ces ouvrages seront obsolètes à l'horizon 2030, indique le maire de Lacanau, nous devons calculer le dimensionnement du prochain ouvrage qui nous protégera jusqu'en 2050".

à lire aussi Le littoral girondin devrait reculer de 50 mètres d'ici 2050

Des digues et des relocalisations...

Devant les assauts de l'océan, la mairie de Lacanau a d'ores et déjà décidéde relocaliser certaines infrastructures. "Le poste de secours, les parkings du front de mer, un bâtiment qui abrite les activités sportives" sont déplacés à l'intérieur des terre.

"Pour l'instant, on ne relocalise que des sites sans regret"

Mais si le scénario le plus pessimiste sur la montée du niveau de l'eau se concrétise, Laurent Peyrondet n'écarte pas l'hypothèse d'un déménagement massif. "Cela coûterait 450 millions d'euros sur le périmètre de vulnérabilité pour déplacer 1.500 appartements et une centaine de commerces. On n'en est pas là", relativise l'élu.

"Il n'y a pas de solidarité nationale"

La bataille contre les effets du changement climatique coûtera cher, trop cher pour les finances des seules collectivités, prévient Laurent Peyrondet. "On a nous donné une taxe, GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), sur le territoire du Médoc Atlantique, dans les quatorze communes qui devront faire face aux problématiques d'érosion du littoral avec la création de digues estuariennes."

"100 millions d'euros de travaux dans les 20 ans qui viennent"

Le maire de Lacanau regrette que le fonds Barnier qui indemnise les victimes de catastrophe naturelle ne soit pas accessible sur le territoire de la commune "parce que le risque d'érosion sableuse n'est pas pris en considération".