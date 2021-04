Face au gel, la pénurie de bougies pour venir en aide aux viticulteurs

Des centaines, voire des milliers de bougies qui viennent réchauffer les terres viticoles. Ce sont des images que vous avez dû voir ces derniers jours. La demande en bougies est donc très forte, tellement que certains revendeurs, comme l'entreprise familiale Agri Holding, basée à Pont l'abbé d'Arnoult, n'ont tout simplement plus de bougies. "On vient de recevoir la dernière livraison, la prochaine sera dans trois semaines" indique Philippe Vigié, le directeur de l'entreprise. Et il a déjà vendu tout ce qu'il avait reçu.

rupture de paraffine, la matière première de la bougie

C'est du côté des fournisseurs que ça coince, il n'y a plus de paraffine, la matière première de la bougie : "_c'est à cause des gelées qui ont été vécues partout en Europe_, alors il y a eu beaucoup plus de demandes que d'habitude" affirme Philippe Vigié.

Les bougies utilisées dans les vignes, au sol, sont au format de 6L par bougie. © Radio France - Perrine ROGUET

2 000 euros pour protéger un hectare pendant une nuit

S'équiper en bougies coûte cher pour les viticulteurs, environ 2 000 euros pour protéger un hectare, pendant une, deux nuits au maximum. Alors certains attendent le dernier moment "c'est aussi pour ça qu'on a des difficultés à fournir tout le monde". Philippe encourage donc ses clients à commander au plus tôt : "quitte à faire des réserves pour l'an prochain".

Les viticulteurs craignent encore le gel pour quelques semaines, jusqu'au 13 mai, à l'issu de la période des Saints de Glace.