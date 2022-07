Face aux risques d'incendie, certains maires de la Somme reportent les feux d'artifice du 14 juillet

Ils préfèrent reporter le feu d'artifice du 14 juillet. Face à la chaleur et aux risques d'incendie, certains maires de la Somme ne veulent pas prendre de risque : c'est ce qui s'est passé hier mercredi 13 juillet à Crécy en Ponthieu, où les habitants ont été privés de spectacle.

À Rue, également, pas de tir ce jeudi 14 juillet au soir sur décision du maire et du chef artificier qui souhaitent éviter un incendie dans un champ de blé tout proche. Le concert et la retraite aux flambeaux sont bien maintenus ! Quant au feu d'artifice, indique le maire Jacky Thueux, il est reporté à la rentrée.

Publication de la mairie de Rue sur sa page Facebook. - Capture d'écran - Ville de RUE

Il s'agit d'une procédure habituelle, indique Vincent Blot, concepteur de feux d'artifice pour l'entreprise picarde FC Artifices : "quand on arrive sur site, ou la veille, on vérifie tout : si l'herbe est verte, s'il y a des arbres morts ou des feuilles sèches à proximité. On ne prend aucun risque pour le tir."

En revanche les feux d'artifice sont bien maintenus le soir du 14 juillet à Saint-Valéry, Moreuil, Péronne, Ault, Le Crotoy, Saint-Riquier, Méaulte, et Chépy notamment.