"Faire du très beau avec peu d'eau" : le casse-tête des villages fleuris alsaciens face à la sécheresse

Torse nu et à l'ombre, Denis taille l'arbre devant sa petite maison rouge. Depuis plusieurs années, il a décidé de modérer son arrosage. "Dans mon jardin, j'utilise des copeaux de bois et de la paille pour recouvrir la terre, donc il y a besoin de moins d'eau. Pour le potager, j'arrose au pied des tomates et pas tout le temps", explique cet habitant de La Wantzenau, au nord de Strasbourg, labellisée trois fleurs au concours des villages fleuris. Mais depuis lundi 11 juillet, la préfecture du Bas-Rhin appelle à mieux réguler l'usage de l'eau pour les jardins des particuliers et les espaces verts des collectivités. Le département est placé en vigilance sécheresse, avant une canicule qui s'annonce historique.

Pourtant, Denis ne compte pas limiter encore un peu son arrosage avec cette alerte de la préfecture. Il estime avoir fait sa part du travail, comme Laurent, habitant de La Wantzenau depuis huit générations. "Je viens de prendre la Nationale, et quand je vois toute l'eau qui traine sur la route pour arroser du maïs qu'on ne mangera pas... La question se pose chez les plus gros exploitants", affirme-t-il. "Surtout quand on voit l'évolution de la nappe phréatique, c'est inquiétant."

Mélanger les plantes

De son côté, la commune de La Wantzenau a déjà commencé depuis deux ans à réduire sa consommation d'eau, notamment dans les arrosages des espaces verts. "Là, vous avez des rosiers tapissants, qui ne nécessitent que très peu d'interventions", décrit Michèle Kannengieser, la maire de La Wantzenau, devant les différents parterres de la mairie. "On a aussi un exemple de belle mixité avec quelques pétunias entourés de plantes beaucoup plus résistantes", détaille l'élue. "La preuve qu'on peut faire du très beau avec peu d'eau !"

En deux ans, Michèle Kannengieser assure que les quantités d'eau utilisées pour arroser les espaces verts ont été divisées par deux dans la commune, dans un souci écologique. "On n'a quasiment plus aucune coupe, tout est planté en pleine terre", continue la maire. "On rajoute aussi un paillage en conséquence qui permet de maintenir l'humidité pendant plusieurs jours." Il ne reste désormais plus qu'à aller chercher la quatrième fleur manquante du label, espère l'élue.

Ne pas faire des choix "radicaux"

C'est ce qu'a réussi Holtzheim, au sud-ouest de Strasbourg, qui fait partie des dix communes du Bas-Rhin les mieux notées par le jury des villes et villages fleuris. Là aussi, l'équilibre est fragile entre esthétique des massifs et bonne gestion de l'arrosage. "Le jury national lui-même a aujourd'hui un slogan : les géraniums au kilo, ce n'est pas ce qu'on recherche. Ça tombe bien, nous non plus !", lance Pia Imbs, la maire d'Holtzheim, qui veut rassurer : "Bien sûr qu'il y a encore des géraniums, mais pas que. Il nous faut des plantes qui sachent résister à la chaleur, indépendamment de l'arrosage."

On a un rendu visuel quasi identique, mais une gestion de l'eau différente. - Michèle Kannengieser, maire de La Wantzenau

Un arrosage qui reste de toute manière incontournable, rappelle la présidente de l'Eurométropole. "On ne peut pas décider, de manière radicale, de ne plus arroser un terrain de foot ou des fleurs placées là pour embellir la commune", estime l'élue. "Cela coûterait trop cher à réhabiliter. Mais ce sont des débats qui sont ouverts avec les habitants, on est souvent questionnés sur l'arrosage de ces grandes surfaces."

La Wantzenau a divisé par deux l’eau utilisée pour arroser les espaces verts de la commune. © Radio France - Bastien Munch

À la Wantzenau, les équipes des espaces verts ont en tout cas déjà des astuces pour marier décoration florale et respect de l'environnement. "Ça demande un travail minutieux", confirme Michèle Kannengieser. "Celui de trouver les couleurs que nous aimons en Alsace : le rouge, le blanc, le jaune, le bleu... Pour cela, on a mélangé par exemple des géraniums avec de la verveine, tantôt blanche tantôt rouge. On confond parfois les deux plantations !", s'amuse-t-elle. "Même si, quand on se rapproche, on se rend compte que la fleur est différente. C'est l'une de nos astuces. On a un rendu visuel quasi identique, mais une gestion de l'eau différente."