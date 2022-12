Faute de neige dans le massif des Vosges, un télésiège s'ouvre aux marcheurs à la Schlucht

"La situation est plutôt rarissime", pas de neige du tout, reconnait le gérant de la station de la Schlucht dans le massif des Vosges Laurent Vaxelaire.

ⓘ Publicité

Pendant deux jours, ce mardi 27 décembre et mercredi 28 décembre, le télésiège ouvre pour les marcheurs ! "La météo est annoncée clémente" précise encore Laurent Vaxelaire, "ça peut créer un peu d'activité pour les vacanciers présents sur le massif".

Le responsable reconnait que "d'habitude la semaine entre Noël et jour de l'An est la plus forte de la saison". Cette année, pas de neige, pas d'ouverture possible du tout des deux pistes pour ce mois de décembre. La station accueille en moyenne chaque année en période hivernale entre 10 et 15 000 skieurs. Pas de chômage technique pour autant pour les cinq employés.

Les Vosges vivent une fin de mois de décembre historiquement douce avec des record battus notamment a Epinal dimanche dernier où il a fait plus de 15 degrés.

Le télésiège à la Schlucht est ouvert aux piétons deux jours de 13h à 16h30 mardi 27 décembre et mercredi 28 décembre

À lire aussi A la Bresse, les vacanciers se replient sur la patinoire faute de neige

À lire aussi L'Alsace connaît son troisième Noël le plus doux depuis 1997

Selon Domaines skiables de France, "les vacances de Noël avaient commencé avec une bonne situation suite à une vague de froid et de neige, mais à partir de la fin de la semaine dernière, la douceur et les pluies ont conduit à la fermeture de la moitié des pistes".

Si les Alpes du Sud, avec trois quarts des pistes ouvertes, et les Alpes du Nord, en particulier la Savoie, sont les moins pénalisées, les autres massifs comme les Pyrénées (un quart des pistes ouvertes), les Vosges ou le Jura (moins d'un quart des pistes ouvertes), la situation est plus préoccupante, précise l'AFP