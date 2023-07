Festival d'Avignon : gros coup de chaud pour les troupes du OFF

Le sourire, la motivation et l'entrain sont toujours là. Pourtant, rue de la République, le mercure affiche ce lundi plus de 38 degrés à l'ombre à Avignon. Dans l'intra-muros, c'est une véritable chape de plomb qui s'abat sur les festivaliers et les troupes du OFF. Les artistes et les bénévoles tractent malgré ces conditions climatiques rudes. C'est un peu la double peine pour ceux qui ont enfilé leur costume de scène en pleine rue : "sous ce masque de mouton il doit faire 75 degrés je pense".

ⓘ Publicité

Les compagnies n'ont pas le choix : il faut se montrer pour exister au festival. "Le secret, c'est de s'installer à l'ombre et de garder les flyers dans la main pour se ventiler", explique un artiste près du théâtre Le Paris. Hugo est à l'ombre justement place Saint-Didier mais en chemise : "j'ai sans doute été ambitieux sur le haut parce qu'elle est déjà bien trempée". Les habitués sont unanimes, les fortes chaleurs en début de festival ne décourage pas les artistes, pour le moment.

loading

Tout savoir sur le Festival