Fêtes de Bayonne 2023 : soirée d'ouverture ensoleillée, averses orageuses jeudi soir, la météo jour par jour

Question essentielle à la veille de cette édition 2023 des Fêtes de Bayonne : quelle météo, pour ces cinq jours ? Le prévisionniste Léo Loyant, de Météo France, fait le point pour France Bleu Pays basque.

ⓘ Publicité

Le ciel se dégage juste avant la cérémonie d'ouverture

La journée d'ouverture des Fêtes de Bayonne, ce mercredi 26 juillet, va être la plus fraîche de la semaine. Pas plus de 24 degrés attendus (idéal pour les sportifs qui participent à la Foulée ou à la Marche du Festayre). De petites pluies sont attendues dans l'après-midi, mais elles se font de plus en plus rares en soirée. Pour la cérémonie d'ouverture, le ciel devrait être dégagé.

Orages jeudi soir

Jeudi la température va monter et atteindre les 30 degrés à Bayonne. En fin d'après-midi et début de soirée, des averses orageuses sont attendues sur la côte basque. Elles se dissiperont dans la nuit et vendredi matin le temps sera à nouveau sec. Quelques gouttes de pluies devraient refaire leur apparition en milieu de journée avant le retour des éclaircies dans la soirée de vendredi.

Temps sec ce week-end

Ce samedi et dimanche, le temps devrait rester sec. Peu de risques de pluie dans le week-end, malgré quelques nuages. Côté températures, il devrait faire aux alentours de 28 degrés vendredi, samedi et dimanche.