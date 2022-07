Feux d'artifice du 14 juillet annulés : la liste des communes s'allonge en Provence

Très peu de communes, sauf les plus grandes vont finalement maintenir le feu d'artifice du 14 juillet en Provence. A cause du risque d'incendie.

Les annulations des feux d'artifice du 14 juillet se multiplient en Provence : Allauch, Gardanne, Meyreuil, Carry le Rouet, Aubagne, Tarascon, Plan de Cuques, Fuveau, Charleval... Ces communes ont pris la décision de reporter leur spectacle pyrotechnique à cause du risque d'incendie et à cause de la sécheresse.

Les pompiers nous ont dit : ne jouez pas avec le feu d'artifice - Yves Faverjon, premier adjoint de St Rémy de Provence

A Saint Rémy de Provence, les arguments des pompiers ont été entendus par la municipalité. "Ils nous ont dit qu'un feu d'artifice à la mi juillet cette année, c'était pas la meilleure idée, reconnait Yves Faverjon, premier adjoint au maire. _Ca fait six mois qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau. Ils nous dit : ne jouez pas avec le feu d'artific_e". St Rémy a donc reporté le spectacle à la fin du mois de septembre, pour les fêtes de la commune.

Toulon, Marseille, Draguignan et Trets maintiennent le feu d'artifice

D'autres communes au contraire maintiennent les tirs de leur feu d'artifice. Et notamment Marseille le 14 juillet sur le Vieux Port. Mais aussi Trets l'avait repoussé l'an dernier à cause du mistral. Le feu d'artifice aura bien lieu ce mercredi soir. Il sera réalisé depuis le stade à proximité du centre ville. "On a connu d'autres sécheresse quand même, explique le maire Pascal Chauvin. Et puis on n'a pas de forêts juste à côté. Nous sommes des gens responsables".

Dans le Var, le préfet invite les maires "à la plus grande vigilance", sans interdire les feux d'artifice du 14 juillet. Les trois principales villes du département, Toulon, Hyères et Draguignan n'ont pas modifié leur programme. La tradition de la fête nationale sera respectée, même en pleine sécheresse.