Feux de forêts : "l'été sera difficile" pour le colonel Jérôme Bonnafoux des sapeurs-pompiers de l'Hérault

"On a des indicateurs qui ne sont pas bons et qui nous laissent présager un été difficile", explique le colonel Jérôme Bonnafoux, porte-parole des sapeurs-pompiers de l'Hérault ce dimanche sur France Info. L'été n'est pas officiellement lancé mais, déjà, 459 départs de feux ont été recensé depuis le début de l'année 2022.

Ce vendredi, près de 80 hectares de forêts ont brulé dans l'Aude, à Ornaisons, à l'Ouest de Narbonne. Dans les Alpes-Maritimes un autre feu a lui ravagé 12 hectares, à Spéracèdes, avant d’être fixé par les sapeurs-pompiers ce samedi en fin d’après-midi. "Ce que l'on peut observer de la façade méditerranéenne et bien au-delà, c'est qu’on est en avance au niveau de la sécheresse par rapport aux autres années, ce qui fait qu'on a des indicateurs qui ne sont pas bons et qui nous laissent présager un été difficile", commente le colonel Bonnafoux.

"Chez les pompiers on a ce qu'on appelle la règle des trois 30 : c'est-à-dire que lorsque l’on a un taux d'humidité dans l’air inférieur à 30%, une température supérieure à 30 degrés et un vent supérieur à 30km/h, on sait qu’on va avoir des incendies", poursuit encore le pompier héraultais.

"On a 15 départs de feu par jour dans le département de l'Hérault" — Colonel Jérôme Bonnafoux, porte-parole des sapeurs-pompiers de l'Hérault

Et pour répondre aux urgences, les sapeurs-pompiers doivent faire avec les difficultés des hôpitaux en France, ce qui rend leurs interventions plus compliquées à gérer. "La fermeture des urgences nous donne plus de travail puisqu’il faut pour transporter les victimes plus loin jusqu’aux centres hospitaliers. Et cela nous créé des problèmes de disponibilité des effectifs et donc de moyens puisqu'il faut des moyens pour éteindre les feux", constate-t-il.

Une fois par an, les pompiers suivent une formation de gestion d'un incendie en forêt. Dans l'Hérault, ça s'est passé jeudi 9 juin 2022. Reportage de Bastien Thomas. Copier

Dès la fin de semaine, ce vendredi, les sapeurs-pompiers de l'Hérault alertait sur les risques de départs de feu en zones boisées, notamment à cause de fortes rafales de vent à plus de 70 km/h, des températures estivales et la sécheresse.