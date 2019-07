Fin de canicule en Occitanie : presque 20 degrés perdus en deux jours

L'épisode de canicule prend fin sur l'Occitanie et sur toute la France demain vendredi. Aujourd'hui on n'a pas battu de record sur la région mais on a encore relevé 38 degrés dans le Gers à Auch, 40 à Maubourguet (limite Gers-Hautes-Pyrénées) et 36 à Toulouse. Ce matin, un nouveau record absolu de température minimale avait été battu sur l'agglomération toulousaine avec 24,8 degrés, deux dixième de plus qu'il y a deux jours.

Alors qu'à Paris, on a battu le record absolu de températures avec 42,6 degrés, les températures étaient donc moins fortes sur l'Occitanie. Mais surtout, elles vont chuter littéralement dans les deux prochains jours. Dès demain vendredi, on perdra 10 degrés avec 28 degrés à Toulouse, 26 à Auch, jusqu'à 30 degrés encore dans le Tarn. Et surtout samedi nous passerons environ cinq degrés en dessous des normales saisonnières avec au plus chaud 21 degrés à Toulouse, presque 20 degrés de moins qu'au plus chaud de cet épisode de canicule. Comment est- ce possible ? Les réponses de Denis Rascle, prévisionniste à Météo-France Toulouse-Blagnac.

FBO : On va perdre plusieurs degrés vendredi, on sera en dessous des normales saisonnières samedi, comment l'expliquer ?

Denis Rascle : Nous avions depuis quelques jours une profonde dépression qui stagnait sur le proche Atlantique. Elle contenait pas mal d'air froid qui venait de très haut en latitude. Cette profonde dépression générait à l'avant des vents de sud qui faisaient remonter de l'air chaud d'Afrique. Et finalement cette dépression va rentrer sur le pays, et elle va arrêter son flux de sud altitude pour nous apporter l'air frais qu'elle contient.

FBO : Donc cette dépression s'est en quelque sorte renforcée pendant les jours de canicule ?

DR : Elle s'est effectivement renforcée puisqu'elle était alimentée en air froid continu depuis de hautes latitudes. Et puis maintenant elle arrive à se décaler sur notre pays. Elle gagne finalement contre l'anticyclone qui stagnait en Europe. Elle était plus dynamique, elle rentre et draine avec elle tout son air froid sur l'ensemble de l'Europe.

FBO : Ces grands écarts de températures constituent-ils aussi des records ?

DR : En fait les températures maximales étaient exceptionnelles. Mais l'écart d'une quinzaine de degrés, d'un jour sur l'autre, cela arrive tout de même fréquemment avec les systèmes dépressionnaires sur l'Europe.

FBO : L'été se maintient pour les jours à venir ?

DR : On attend de nouveau une amélioration dimanche avec, par contre, une journée bien fraîche. Et puis la semaine prochaines on aura de nouveau des températures autour de 30 degrés, mais qui devraient rester raisonnables pour la saison.

FBO : Sait-on s'il y aura une autre vague de canicule au mois d'août ?

DR : Non, c'est aller trop loin dans nos prévisions. On n'a en tout cas actuellement aucun indice qui nous permette de le dire.