Fin de l'alerte canicule dans les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales ne figurent plus sur la longue liste des départements placés par Météo France en vigilance orange pour la canicule. Malgré tout, la chaleur va persister pendant plusieurs jours.

Une quarantaine de départements français sont désormais en alerte canicule dans le sud et l'ouest de la France, mais les Pyrénées-Orientales n'en font plus partie. Ce dimanche matin, Météo France a levé la vigilance orange. Elle était en vigueur depuis vendredi 13 heures.

Malgré tout, la chaleur va persister ces prochains jours dans les Pyrénées-Orientales, mais sans atteindre les pics extrêmes enregistrés vendredi.

Un répit de courte durée ?

Si les températures s'annoncent plus supportables jusqu'à mardi, avec des maximales en forte baisse et des nuits plus fraiches, le thermomètre devrait de nouveau grimper à partir de mercredi. Les maximales vont de nouveau dépasser les 35 degrés pendant au moins une semaine, selon Météo France.