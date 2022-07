Météo France lève ce mardi la vigilance orange canicule dans la Drôme et en Ardèche. Elle était en cours depuis le 13 juillet.

Canicule : fin de la vigilance orange en Drôme et en Ardèche après quasiment deux semaines d'alerte

La vigilance orange canicule a été levée ce mardi matin en Drôme et en Ardèche.

Ne sortez pas tout de suite les pulls. Il continuera de faire chaud cette semaine dans la Drôme et en Ardèche avec un thermomètre avoisinant voire dépassant les 35 degrés en milieu de semaine. Mais le sensible rafraichissement en journée et la nuit a poussé Météo France à lever la vigilance orange canicule ce mardi matin. Elle était en cours depuis le 13 juillet.

Pour rappel, la vigilance canicule prend en compte la moyenne des températures prévues sur l'ensemble d'un département. Pour que l'alerte orange soit activée en Drôme ou en Ardèche, il faut que ces moyennes dépassent les 35 degrés en journée et les 20 degrés la nuit pendant au moins trois jours. Le plus long épisode de canicule remonte selon Météo France à 2006 avec 18 jours consécutifs de vigilance en Drôme et en Ardèche.