Fin de la vigilance orange pour le département de l'Hérault

Météo France a levé ce dimanche matin la vigilance orange pour pluies-inondations et orages concernant le Gard et l'Hérault où "les précipitations vont continuer à faiblir. La situation ne justifie plus un suivi particulier pour ces départements". Le département de l'Hérault était en vigilance depuis samedi 18 heures.

La vigilance orange est maintenue pour les Bouches-du-Rhône jusqu'à 10 heures. Selon Météo France, "un passage orageux très actif traverse le département des Bouches du Rhône ce matin.