Finistère : des rafales de vent de 100 km/h attendues, Brest ferme ses jardins

Des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h sont attendues dans la journée de mercredi dans le Finistère. Le département est placé en vigilance jaune aux vents violents, et pourrait passer au orange dans la journée, en plus de la vigilance orange aux crues. A Brest, la métropole a décidé de fermer ses parcs et jardins à partir de 12h ce mercredi, et jusqu'à jeudi 18h. Les cimetières sont également fermés.

Par ailleurs, sur le pont de l'Iroise, la vitesse est abaissée à 70 km/h à partir de 14h et jusqu'à 21h au moins.