Fort coup de vent prévu sur la côte d'Opale ce lundi soir et dans la nuit

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appellent à la vigilance, ce lundi soir, et dans la nuit de lundi à mardi. Une perturbation va toucher les Hauts-de-France, avec des vents à plus de 100 km/h et une mer démontée.