La Préfecture des Alpes-Maritimes déconseille la baignade ce dimanche après-midi entre Monaco et Menton et sur le littoral niçois.

Forte houle prévue ce dimanche sur le littoral niçois et entre Monaco et Menton

Si vous comptiez vous rendre sur la plage, soyez très vigilant, une forte houle est attendue sur le littoral ce dimanche après-midi entre 14 heures et 21 heures. Des vagues pouvant atteindre 1m50 entre Monaco et Menton et 1m20 sur le littoral niçois pourraient se former. La Préfecture des Alpes-Maritimes met en garde et déconseille la baignade dans ces secteurs car potentiellement dangereuse.