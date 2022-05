Fortes chaleurs : "C'est la fournaise !", témoigne un pressing à Amiens

Les fers à repasser crachent leur vapeur d'eau et les sèches linges tournent à plein régime au "5àsec", pressing de la rue Robert de Luzarches, à Amiens. Une atmosphère humide qui est montée encore d'un cran ces derniers jours avec l'augmentation des températures. "Dès que le soleil apparait à la fenêtre, il fait très chaud !", témoigne Chantal, avec la goutte au front, cela peut monter jusqu'à 40 degrés, et c'est la fournaise."

Ventilateurs et horaires aménagées

La repasseuse, 34 ans de métier, souffle un coup et repart de plus belle. Costumes, pantalons et chemises passent sous le fer à un rythme d'une vingtaine de pièces par heure. Mais la vague de chaleur a déjà quelques effets sur sa cadence : "Quand il fait chaud comme cela, on a moins de force, on va moins vite". Alors pour rafraichir les lieux, sa collègue couturière, Isabelle, a installé un ventilateur. "Le matin, on ouvre également les portes, on aère comme on peut, parce que j'ai des lampes halogènes au-dessus de moi", décrit l'employée devant sa machine à coudre.

Un climatiseur est aussi venu en renfort, mais difficile de faire le poids face aux rayons de soleil qui tapent contre la grande baie vitrée du magasin. "Les horaires sont aménagées, elles sont plus le matin", déclare la patronne, Nathalie Carpentier, qui poursuit, et la personne qui fait l'après-midi, elle fait plus de pause si elle veut de façon à ne pas faire de malaise."

Il est également conseillé de bien s'hydrater régulièrement et d'éviter les trop longues expositions au soleil. Une fois la canicule déclarée par Météo France, plusieurs secteurs, comme le BTP déclenchent un plan chaleur qui permet aux salariés de commencer leurs activités le matin, de façon à éviter les périodes de la journée où les températures sont les plus élevées.