Fortes chaleurs : comment mieux supporter son masque ?

La France traverse son premier gros pic de chaleur de l'été. Des températures de l’ordre de 30 à 35°C, parfois plus sont prévues jusqu'à vendredi. Dans le contexte de crise sanitaire, difficile pour certains de concilier soleil et port du masque. France Bleu vous donne quelques conseils.

La chaleur s'installe sur la France jusqu'à vendredi avec des températures allant de 30 à 35 degrés. Avec un masque sur le visage, cette vague de chaleur est un peu plus difficile à supporter cette année.

Privilégier les couleurs claires et les masques en tissu

Difficulté à respirer, petits boutons rouges voire eczéma : chaleur et masque ne font pas bon ménage quand on a la peau sensible. Mais les professionnels de santé insistent, il est encore trop tôt pour s'en passer. Le port du masque reste obligatoire dans les transports, dans certaines entreprises et fortement conseillé dans les espaces publics. Voici quelques conseils pour mieux le supporter : privilégiez les couleurs claires, les masques en tissu et hydratez bien votre peau.

Eviter le sport et boire beaucoup d’eau

La pratique d’une activité physique intense avec un masque est fortement déconseillée. Les conseils habituels restent de mise pendant ce pic de chaleur : boire de l'eau (au moins 1,5 par jour), mouiller régulièrement le visage et les avant-bras, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour si possible dans un lieu frais.