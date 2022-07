Fortes chaleurs : les conseils de l'Agence Régionale de Santé face à la canicule

Le thermomètre va encore largement dépasser les 30 degrés, et même frôler les 40 cette semaine dans la région. L'ARS répète les bons gestes à adopter, et surtout, les risques à trop s'aventurer dehors.

L'Agence Régionale de Santé en Occitanie recommande d'éviter de sortir et surtout, de ne pas faire de sport entre 11h et 21h.

Vous n'arrivez plus à dormir, vous n'avez plus faim, vous êtes déshydratés en permanence... Votre corps est mis à rude épreuve avec ces fortes chaleurs que nous connaissons actuellement. Notre organisme est censé s'adapter, après quatre à six jours d'exposition à de très chaudes températures. Mais il faut pour cela s'astreindre à quelques gestes, prévient l'Agence Régionale de Santé (ARS) en Occitanie.

"Il faut continuer à manger normalement, essayer de se rafraîchir régulièrement, en se mouillant le corps plusieurs fois par jour et se rendre dans des endroits frais, comme des cinémas ou des grandes surfaces" explique Catherine Choma. La directrice de la santé publique à l'ARS préconise aussi de ne pas sortir entre 11h et 21h pendant ces épisodes caniculaires.

Il faut également adapter son programme d'activités : le sport oui, mais de manière limitée. "Il vaut mieux en faire le matin de bonne heure ou le soir, un peu tard. Et peut-être remplacer le footing par de la marche rapide", avertit Catherine Choma.

Soumis à ces très fortes chaleurs, le corps dépense beaucoup d'énergie pour tenter de réguler notre température. La fatigue peut survenir très vite, poursuit la directrice de la santé publique de l'ARS : "on peut risquer l'hydratation, le malaise cardiaque, l'hospitalisation et selon des fois, ça peut même aller jusqu'au décès".

L'Agence Régionale d'Occitanie s'attend à une hausse des températures dans tout l'arrière pays occitan, notamment l'ouest de la région, et en particulier à la fin de la semaine, samedi et dimanche inclus.