Fortes chaleurs : Lille réactive son plan fraîcheur

La vague de chaleur arrive dans la région, et la ville de Lille met en place son plan fraîcheur, une série de mesures pour que les lillois et lilloises puissent faire un peu redescendre la température.

Brumisateurs et "parcours frais"

Les six brumisateurs que compte la ville vont être mis en service avec un peu d'avance. Ils seront actifs toute la semaine dès ce mercredi 15 juin, puis tous les mercredi, samedi et dimanche après-midi, jusqu'à la fin des vacances d'été et lorsque la température dépasse les 25 degrés.Ils sont situés dans le centre, à Fives, Moulins, Wazemmes et Faubourg de Béthune.

La ville propose aussi une cartographie des espaces verts, points d’eau potable, brumisateurs et bâtiments frais, pour créer un "parcours frais" urbain.

Enfin, en cas d'alerte orange canicule, des tarifs réduits seront proposés dans les piscines, et en cas d'alerte jaune, les parcs resteront ouverts toute la nuit. Les seniors sont également encouragés à s'inscrire sur les listes de la ville pour être contacter par les agents municipaux en cas de fortes chaleurs.

