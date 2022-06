Dans les transports en commun de Laval, passagers et conducteurs se préparent aux fortes chaleurs

Dans sa cabine de 1 mètre sur 1 mètre et derrière ses grandes vitres, Gaëtan, chauffeur de bus depuis 8 ans à Laval, redoute les grosses chaleurs. "Il fait beaucoup trop chaud l'après-midi. Cela impacte vite notre capacité à bien réduire" explique le conducteur.

35 degrés sans climatisation

A l'approche du pic de chaleur vendredi et samedi avec des maximales à 35 degrés et faute de climatisation dans le bus, les conducteurs s’adaptent comme ils peuvent. "J'ai un petit ventilateur installé. On a aussi une tenue vestimentaire spéciale : les hommes peuvent porter le bermuda, la chemisette et le polo. Des bouteilles d'eau sont aussi distribuées" énumère Gaëtan.

Du côté des passagers, on change aussi ses habitudes. Anna est asthmatique. C’est pourquoi elle prendra le vélo exceptionnellement cette semaine. "C'est irrespirable, il n'y a pas d'aérations dans les bus. Les gens s'étouffent". Sans parler des odeurs de transpiration et de la proximité avec les autres passagers.

Le vélo plutôt que le bus

Eugénie n’a pas d’autres choix que de prendre le bus pour aller faire ses ménages le matin. En revanche, elle sait déjà qu’elle ne prendra pas les transports en commun avec son bébé. "Il n'aime pas du tout la chaleur, il pleure tout le temps" confie-t-elle.

Une mi-juin classique en Mayenne, ce sont 22,5 degrés en moyenne

Cet épisode de fortes chaleurs est assez inhabituel pour cette période de l'année. "Une mi-juin classique en Mayenne, ce sont 22,5 degrés en moyenne" nous apprend Laurent Belsoeur, prévisionniste de Météo France. Ces températures autour de 34 et 35 degrés battent le dernier record en date : celui du 17 juin 2022, avec une maximale à 32,3 degrés. En revanche, il ne bat pas celui de fin juin 2019, avec 37,8 degrés

Dès dimanche, retour à la normale, avec des températures autour de 25 degrés.