Fortes chutes de neige à Chambéry : 120 agents ont été mobilisés "dès 3h du matin" pour déneiger les rues

Les services techniques ont-ils trop tardé à déneiger les rues de Chambéry après les fortes chutes de neige de ce mardi ? C'est ce que pensaient certains commerçants ou riverains interrogés dans la matinée. Mais dans un communiqué publié ce mardi, la ville de Chambéry assure que les agents ont été mobilisés dès le milieu de la nuit.

La ville rappelle que dès 3h du matin, ce sont vingt agents municipaux du service voirie qui ont commencé à "déneiger et rendre la chaussée praticable pour les piétons, les cycles et les véhicules". Ils ont été ensuite rejoints dès 4h du matin par une centaine d’agents municipaux "des services propreté urbaine et espaces verts" pour enlever la neige sur les pistes cyclables et trottoirs.

120 agents ont été mobilisés de "dès 3h du matin" pour déneiger les rues © Radio France - Jonathan Landais

Un circuit de déneigement prioritaire

"De 3h à 8h du matin, les opérations de déneigement se sont concentrées sur un circuit dit prioritaire qui comprend notamment les itinéraires des lignes 'Chrono' du réseau Synchro Bus. Chaque itinéraire a bénéficié de 2 à 5 passages de véhicules de déneigement. Le déneigement des axes dits secondaires a pu débuter à partir de 7h30".

Au total, ce sont près de 70 tonnes de sel qui ont été répandues sur la voirie, rappelle la municipalité.