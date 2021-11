Fortes chutes de neige tout ce weekend sur les Pyrénées

Après les chutes de neige déjà tombées cette semaine sur les Pyrénées, Météo France annonce des "quantités généreuses de neige" ce weekend, y compris à basse altitude. La limite pluie-neige descendre à 400 à 500 mètres dimanche.

Jusqu'à un mètre de neige en altitude, 10 à 15 centimètres à basse altitude

Selon Météo Pyrénées, ce serait l’épisode neigeux le plus important pour un mois de novembre depuis la saison 2017/2018.

L’origine de cet épisode neigeux exceptionnel s’explique par une "perturbation venant de la Manche" qui "va s’enfoncer sur notre pays déjà soumis à une masse d’air froid", ce qui va "renforcer le froid déjà présent , le flux va s’orienter au nord permettant l’infiltration d’air polaire sur l’Hexagone."

Samedi 27 novembre : Le temps sera très humide et de plus en plus froid avec des précipitations qui viendront se bloquer le long de la chaîne pyrénéenne. Dès le matin, la neige tombera dès 800/900 mètres d’altitude entre les Pyrénées-Atlantiques et l’Ariège. Un peu moins sur l’Aude et les Pyrénées-Orientales. La neige tombera toute la journée sur les massifs des vallées d’Aspe, d’Ossau, Cauterets et de la Haute-Bigorre.

Dimanche 28 novembre : le froid va s’accentuer, et il neigera non-stop toute la journée des Pyrénées-Atlantiques à l’Ariège en passant par l’Andorre. Sur les Pyrénées-Orientales et l’Aude, il neigera beaucoup moins, sauf sur le Capcir, Puymorens et la Haute-Cerdagne. Selon Météo Pyrénées, la neige tombera à basse altitude dès 400 à 500 mètres. La neige tiendra sur Lourdes et Bagnères-de-Bigorre, à Luchon ou Tarascon-sur-Ariège.

Lundi 29 novembre : il devrait continuer de neiger le matin en montagne, mais les chutes de neige vont s’atténuer dans l’après-midi avec l’arrivée du redoux.

Un enneigement bienvenu à une semaine de l’ouverture de la plupart des stations de ski des Pyrénées.

Météo Pyrénées a évalué les cumuls de neige prévus ce weekend :