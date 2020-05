Fortes pluies attendues en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges dans les prochaines 24 heures

Ce dimanche 10 mai, à la mi-journée, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont placés en vigilance jaune aux orages. Les météorologues prévoient de fortes pluies d'ici lundi matin, avec des cumuls compris entre 30 et 50 mm, voire localement plus.