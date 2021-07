Fortes pluies : des risques de crues en Meurthe-et-Moselle

Si les températures très fraiches ne dépassent pas parfois les 16 degrés, soit 10 degrés de moins que les normales saisonnières, les pluies sont elles aussi très présentes ces derniers jours.

Si bien que la préfecture de Meurthe-et-Moselle prévient qu'une vigilance météo jaune « crues » est activée en Meurthe-et-Moselle "à compter de ce mardi 13 juillet pour les tronçons : Mortagne, Madon, Vezouze, Meurthe amont. "

Les autorités font un certain nombre de recommandations : limitez vos déplacements et mettez-vous à l’abri, surveillez la montée des eaux, éloignez-vous des cours d’eau et rejoignez un point haut, ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée, ne descendez pas dans les sous-sols, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés, débranchez vos appareils électriques, prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable.

Pour plus d'informations : www.meteofrance.com/accueil www.vigicrues.gouv

