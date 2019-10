Fortes pluies en Ardèche : un parking s'effondre partiellement à Chassiers

Chassiers, France

Plus de peur que de mal ce vendredi matin sur le parking du siège social de l'association Béthanie à Chassiers en Ardèche. Le mur de soutènement a lâché et une partie du parking s'est affaissée. Une voiture en stationnement a basculé. Une autre est restée suspendue en partie dans le vide. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur.

Un épisode de fortes pluies

L'effondrement survient après une longue sécheresse et de fortes pluies ces derniers jours dans le Sud Ardèche. Il est ainsi tombé en 24 heures, entre jeudi 8 heures du matin et vendredi 8 heures du matin, plus de 100 mm d'eau à La Croix-de-Millet. Sur les communes alentours, il est déjà tombé entre 25 et 30 mm. Et un épisode cévenol marqué se profile pour les prochains jours. La préfecture de l'Ardèche en profite pour rappeler les consignes de vigilance.

Ce vendredi, l'Ardèche et le Gard sont en vigilance météo jaune pour la pluie. La Drôme reste en vert.