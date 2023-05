Fortes pluies et de la grêle : la météo s'agite en Provence

Il est tombé de la grêle ce vendredi après-midi en Provence ! Et notamment dans le Var, dans la commune de Saint-Julien. " Une impressionnante accumulation de grêle ", informe Paul Marquis, expert météo et fondateur du site La Météo du 13. La grêle tombée en moins d'une demi-heure a tapissé les routes et les toits des voitures, comme le raconte le maire de Saint-Julien (Haut-Var), Emmanuel Hugou : "un à deux centimètres de petits grêlons qui faisaient vraiment un aspect neige (...) on voit les sillons laissés par les voitures".

Yoann Laurito, expert de la Météo Varoise relaie aussi ce vendredi après-midi des chutes de grêle à la Verdière par exemple, et les témoignages se multiplient dans le Var pour témoigner de l'épisode orageux (La Roquebrussanne, Bargemon, Garéoult notamment).

Route de Saint-Julien, à Ginasservis © Radio France - Emmanuel Hugou

La Météo Varoise fait état de "violents orages à 15h10 de la Sainte-Baume à une bonne partie de la Provence Verte/centre Var" avec de fortes pluies, mais aussi de la grêle et "une intense activité électrique".

Des fortes averses se sont également abattues dans l'après-midi, notamment à Aix-en-Provence.

Dans les Hautes-Alpes, c'est la neige qui s'est invitée, par exemple à Var (1.650 mètres d'altitude).