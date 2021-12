Fortes précipitations dans les Pyrénées : l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées en vigilance orange

Météo-France émet un bulletin de vigilance orange aux fortes précipitations à partir de ce jeudi 18h en Haute-Garonne, Ariège et Hautes-Pyrénées, des départements déjà soumis à un très fort risque d'avalanche. Cet épisode de pluie-neige sera amplifié à l'ouest, chez les voisins béarnais et basques.

Il devrait pleuvoir fort sur les départements pyrénéens jusqu'à samedi matin. L'épisode devrait s'intensifier dans la nuit de jeudi à vendredi, et vendredi matin. Il sera plus fort à l'ouest, dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques.

Selon La Chaine Méteo, sur cet épisode de pluie et de neige, on attend des cumuls de pluies pouvant atteindre sur l'ensemble de l'épisode pluvieux 80 à 120 mm, et localement 150 mm, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques, s'ajoutant aux pluies qui tombent durablement depuis deux semaines.

En montagne, il faut s'attendre à des épaisseurs de neige supplémentaires de l'ordre de 80 cm à 1,40 m sur l'ouest des Pyrénées à 2.000 m d'altitude. Cela aboutira à des épaisseurs records pour cette époque de l'année.

Le vent est également un facteur aggravant puisqu'il devient fort en cours de nuit et vendredi en montagne Les rafales pourront atteindre 60 à 90 km/h en plaine et 120/130 km/h en montagne.