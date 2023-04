Fortes rafales de vent en Bretagne au passage de la tempête Noa

La Bretagne s'est faite secouer ce mercredi par le passage de la tempête Noa. Les rafales ont été les plus fortes dans le nord-Finistère, sur la côte à Brignogan (124 km/h), à Plougonvelin (110 km/h). Les îles ont fait face à de rafales de 117 km/h pour Groix, 115 pour Ouessant et 109 km/h pour Belle-Île.

La pointe du Raz et Kerpert on fait face à des rafales de 106 km/h, 105 km/h enregistrés à Quimper et Lannion, mais aussi des fortes rafales dans le centre Bretagne, avec 102 km/h à Pleyber-Christ et 100 km/h tout rond à Belle-Isle-en-Terre.

En revanche pas de dégâts notables, confirme les CROSS, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, alors qu'à Cherbourg, un paquebot de 245 m de long, a rompu ses amarres et ses détaché du quai ce mercredi. Il était arrivé la veille pour se mettre à l'abri des intempéries. La passerelle s'est détachée. Il n'y a pas de blessés parmi les 1.100 passagers.