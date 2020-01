Fortes rafales de vent, les liaisons vers les îles perturbées

Le vent a soufflé dans la nuit de lundi à mardi, et ça va continuer pour quelques heures encore. Difficile de rallier les îles bretonnes ce mardi.

Avez-vous été réveillé par le vent dans la nuit de lundi à mardi ? Il y avait de fortes rafales, surtout dans le sud de la Bretagne. Infoclimat a relevé :

113 km/h à la pointe du Raz à 21 heures

108 km/h à Belle-Île à 1 heure du matin

100,8 km/ h à Ouessant à 21 heures

97 km/h à Lorient à 4 heures du matin

93 km/h à Brest à 21 heures

82 km/h à minuit à Quimper

Rafales à 100 km/h mardi

Le vent doit continuer de souffler ce mardi, reprise du vent attendue vers 9 heures du matin, pour atteindre en rafales, 100 km/h. Le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique sont en vigilance orange vagues-submersions par Météo France.

Le Finistère et le Morbihan seront également vers 22 heures placés en vigilance orange pluie inondation, les Côtes d'Armor sont placées en vigilance en jaune.

Traversées annulées

Les traversées pour l'île de Sein sont annulées ce mardi. Prochain départ de Douarnenez à 10 heures mercredi matin.

Le départ d'Ouessant pour Brest par la compagnie Penn ar Bed est avancé de 16 heures à midi.

La compagnie Océane annule toute ses rotations pour les îles d'Houat et Hoëdic, et maintient un seul aller-retour ce mardi matin entre Le Palais et Quiberon.

La vitesse maximale sur le pont de l'Iroise est abaissée à Brest.