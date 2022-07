"On a eu les mêmes températures qu'à Toulouse" : Météo Bretagne fait le bilan d'un mois de juillet record

La Bretagne a connu un mois de juillet parfois caniculaire. Plus de 41 degrés ont été relevés par endroit mais c'est durant tout le mois qu'il a fait bien plus chaud que d'habitude. On fait le bilan avec Météo Bretagne.

Jamais des températures aussi hautes n'avaient été enregistrées dans notre région pour un mois de juillet. "Les relevés de températures resteront dans les annales. On a largement dépassé les normales de saison et ce, dans les quatre départements", souligne Steven Tual de Météo Bretagne. Dans le Morbihan, autour de Vannes, la moyenne saisonnière se situe aux alentours de 23 degrés. Cette année, elle est de 28 degrés, soit 5 degrés de plus que les années précédentes. "C'est comme si on s'était retrouvés dans les rues de Bordeaux ou Toulouse."

Un épisode caniculaire de 7 jours

Le pic de chaleur s'établit mi-juillet, entre le 11 et le 19 et notamment le lundi 18 où les records de température ont été battus partout dans la région. Le record a été enregistré ce jour là en Ille-et-Vilaine, à Bléruais, où il a fait 41,6 degrés.

Certains ont bien tenté de se réfugier plus à l'ouest, espérant trouver un peu de fraîcheur… mais dans le Finistère aussi, il a fait très chaud. "Du côté de Brest, on a eu des températures exceptionnelles tout le mois. On relève une première salve de grosses chaleurs entre le 9 et le 13 juillet, puis ensuite un gros épisode caniculaire le 18 juillet." Ce jour là, 39 degrés sont relevés à Brest et même jusqu'à 40 degrés sur la côte d'Avers.

Une absence de pluie

"C'est un mois de juillet catastrophique sur le plan de la pluviométrie", confie Steven Tual. D'après le spécialiste, il n'a pas plu en Bretagne depuis le 29 juin. "Il faut un millimètre pour qu'on considère qu'une journée a été pluvieuse. En juillet, et sur toute la région, ça n'a jamais été relevé. Ca fait donc plus d'un mois qu'il n'a pas plu, à proprement parlé." Et les prévisions ne sont pas bonnes. Aucune précipitation n'est attendue avant le 15 août, dans la région.

Malgré une baisse des températures ces derniers jours, de fortes chaleurs sont prévues dès le début de la semaine.