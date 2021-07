La Corrèze et la Creuse font partie des 16 départements placés en vigilance orange par Météo France ce vendredi matin. Un risque d'orages violents est attendu à partir de ce vendredi soir, avec de fortes pluies, des vents importants et de la grêle.

Forts orages attendus en Limousin ce vendredi soir : la Corrèze et la Creuse en vigilance orange

Les départements de la Corrèze et la Creuse font partie des 16 départements placés en vigilance orange par Météo France ce vendredi matin. Un risque d'orages violents est attendu à partir de ce vendredi soir ainsi que la nuit prochaine, avec des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h, de la grêle et de fortes pluies.

L'épisode orageux, qui commence ce vendredi matin en Bretagne, doit atteindre le centre-est de la France (l'est Limousin, l'Auvergne et la Bourgogne) en fin d'après-midi, avant de s'intensifier en soirée et dans la nuit de vendredi à samedi.

Au total en France, 16 départements sont placés en vigilance orange, dont 14 en vigilance orange aux orages et deux en vigilance orange crues,