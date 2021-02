Froid en Bretagne : des températures maximales particulièrement basses

-0,2°C à Quimper (Finistère), cela faisait 18 ans que la capitale de la Cornouaille n'avait pas enregistré une maximale aussi basse, depuis un -0,4°C relevé par Météo France le 7 janvier 2003. Au mois de février, il n'avait pas fait si froid depuis 30 ans (-3.3°C le 7 février 1991).

Situation identique à Lorient (Morbihan) où le mercure n'a pas dépassé -0,5°C ce jeudi, pour la première fois depuis le 7 janvier 2003, et pour la première fois en février depuis 1991 (-3,9°C le 7 février).

-2,6° dans l'intérieur des Côtes d'Armor

A Lannion (Côtes d'Armor), le thermomètre a affiché au mieux -1,2°C, du jamais vu depuis 1997.

C'est logiquement dans les terres que l'on a relevé les valeurs maximales les plus faibles : -1,8°C à Coray (Finistère), ou -1,9°C à Saint-Goazec (Finistère). Deux communes des Côtes d'Armor sont même descendues encore plus pas : Plouguenast-Langast, près de Loudéac. Et Kerpert, au sud de Guingamp. Elles se partagent le record régional de la maximale la plus glaciale de ce jeudi polaire : -2,6°C.

Des valeurs positives près de la mer

Sur les stations les plus proches du littoral, on retrouve davantage de températures maximales positives, comme à Saint-Cast-le-Guildo (Côtes d'Armor, +0.1°C), Brest et Ploudalmézeau (Finistère, +0,7°C), Groix (Morbihan, +0,7°C), Camaret-sur-Mer (Finistère, +1,4°C), Île-de-Bréhat (Côtes d'Armor, +1,6°C), Bangor à Belle-Île-en-Mer (Morbihan, +2,7°C), ou encore Ouessant (Finistère, +3,3°C).

Désormais place à un redoux progressif à partir de ce vendredi. Dès dimanche 14 février, les températures bretonnes retrouveront des valeurs saisonnières.