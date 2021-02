Si la pause déjeuner était dans le monde d'avant un moment de détente, de répit dans une journée de travail, avec la Covid et le froid, pour certains elle est devenue un véritable calvaire. Reportage à Calais.

Froid et Covid : la galère de la pause déjeuner

Avec la fermeture des restaurants et des bars, ceux qui font une pause au travail le midi doivent s'organiser et la vague de froid n'arrange leurs affaires. C'est la galère pour les salariés, lycéens et étudiants.

Tout est fermé, on ne peut plus manger au chaud, on se débrouille

David est agent entretien dans une entreprise à Abbeville, ce mardi il est en déplacement à Calais. Il déguste son paquet de frites dans son camion moteur allumé pour la chaleur.

Le midi il y a trop de monde au lycée, ce n'est pas rassurant

Les pieds dans la neige, Thiphaine et Justine ne veulent pas manger à la cantine ou dans les couloirs de leur établissement. Ces deux élèves de terminale ont peur d'être contaminés. C'est sur un banc à l'extérieur par moins 3 degrés qu'elles vont déjeuner.

Il fait trop froid pour prendre un plat à emporter, j'ai choisi le fast food dans la voiture

Ludivine habite à Boulogne-sur-Mer, elle ne peut pas manger sur son lieu de travail à Calais. Depuis la fermeture des restaurants, cette secretaire mange le plus souvent dans sa voiture. Petite consolation : malgré le froid le soleil est présent.