Froid-neige : la Manche passe en vigilance orange

La Manche face au froid et à la neige. Ce mardi 9 février au matin, le département est en vigilance jaune pour neige et verglas. Une vigilance qui va virer l'orange à partir de 18h prévient Météo France..avec un épisode neigeux annoncé..

La Manche passe en vigilance orange neige/verglas ce mardi 9 février à partir de 18h selon le dernier bulletin de Météo France. Les jours qui viennent vont être très froids : avec le vent, on a déjà des températures ressenties de -6 degrés ce matin.

La préfecture de la Manche a enclenché le niveau 1 du plan grand froid. Quelques flocons sont à prévoir, avant des averses plus soutenues dès la fin de journée, en particulier dans le Saint-Lois et l'est du Coutançais. Soyez prudent sur la route : ça peut glisser par endroits. 18 saleuses sont en intervention à 6h30 pour traiter 900 kilomètres de routes.

La neige qui s'est déjà invitée ce lundi notamment dans le Coutançais

Le froid doit durer toute la semaine