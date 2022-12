Froid : record battu à Nice

Depuis le 28 novembre, le froid est arrivé dans les Alpes-Maritimes. Les températures minimales et maximales enregistrées sont en dessous des normales de saison explique Météo France.

Il a fait 4 degrés à Nice mardi matin et 5 à Cannes. L'après-midi, le mercure n'a pas dépassé 8 degrés. Cela faisait quasiment deux ans qu'il n'avait pas fait aussi "froid". Dans les rues de Nice, certains passants ont sorti bonnets et gants et disent ne plus être habitués à ce froid.

Un hiver normal annoncé

D'après les prévisions de Météo France, et les modélisations du climat, cet hiver ne devrait être ni trop froid, ni trop chaud mais normal.