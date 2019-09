Les bons réflexes en cas de pluies méditerranéennes intenses

Nîmes, France

Comme chaque année, entre mi-septembre à mi-décembre, les départements de l’arc méditerranéen doivent s'attendre à des épisodes de pluies intenses, avec parfois comme conséquences des crues soudaines. Mais connaissez-vous vraiment les bons comportements à adopter ? La préfecture de la région Occitanie relance une campagne de prévention.

Six départements d’Occitanie sur les 15 départements concernés

Le Gard et la Lozère sont concernés, au même titre que l'Aveyron, l'Aude, l'Hérault, et les Pyrénées-Orientales ; les autres départements se situent dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Corse.

Les huit bons comportements à adopter

Je m’informe en écoutant la radio Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements Je ne m’engage pas sur une route inondée.en voiture comme à pied Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts Je ne sors pas en cas d’orage Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur, en étage Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables Je ne vais pas en cas d’inondation chercher mes enfants à l’école, ils sont en sécurité.

Il y a également une série de précautions à prendre en amont : pouvoir rester chez soi trois jours sans aide particulière avec des réserves adaptées à ses besoins. Pour les personnes habitant en zone inondable importante : constituer un kit de sécurité en cas de nécessité d’évacuation.

Comment composer son kit de sécurité

Placé dans un endroit facilement et rapidement accessible, le kit de sécurité contient plusieurs éléments : radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies, briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, double des clés, copie des papiers d’identité, trousse de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

Plus d’infos sur le site de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.